Они сменили гусеничные траки на колеса.

Исчезновение раздражителя в виде Советского союза привел к деградации французских бронетанковых сил, которые превратились из бронированного корпуса в экспедиционные силы на колесной тяге. Это связано с снижением выделяемых на армию бюджетов и попытке сэкономить на всем, чем только можно. В частности, большая часть бронетанковых сил Франции сегодня увереннее оперирует колесными машинами AMX-10RC, чем ОБТ AMX-56B «Леклерк».

Об утрете Франции подготовленной и мощной армии сетует на страницах издания La Tribune отставной генерал Шарль Бодуэн, ранее занимавшийся контролем бронетанковых сил французской армии. В этом году бывший военный курировал выставку EuroSatory 2024, прошедшей в Париже. Журналисты издания попросили прокомментировать выставку, и экс-генерал ответил, что за 30 лет участия в миротворческих миссиях, французская армия превратилась в экспедиционный корпус.

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Также экс-генерал отметил и качество, и количество военной техники в рядах французской армии. Отдельного замечания удостоилась подготовка экипажей, которую бывший военный раскритиковал сильнее всего.

«Мы маневрировали 150 часов в год с нашими [ОБТ] AMX-30B2 и выпускали примерно 50 снарядов. Сегодня наши экипажи отрабатывают 60 часов на Leclerc и отстреливают около 20 снарядов в год» - приводит слова экс-военного издание.

Стоит отметить, что за последние десятилетия западные армии расслабились и подверглись резкому обрезанию поступающих средств. В ряде стран вообще закрыли бронетанковые заводы, которые ранее могли производить большой спектр машин. Например, Франция давно не производит танки «Леклерк», последний из которых сошел с конвейера в 2010-м году. В целях экономии, армия 5-й республики перешла на колесную технику, которая имеет значительно больший моторесурс и вообще стоит дешевле в эксплуатации.