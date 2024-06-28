Они прекрасно подойдут владельцам самого мощного гиперкара Tourbillon.

Bugatti, известный производитель гиперкаров, и швейцарская часовая компания Jacob & Co. представили уникальные наручные часы. Эти часы станут идеальным аксессуаром для владельцев новейшего гиперкара от Bugatti. Особенностью дизайна часов является их схожесть с панелью приборов самого автомобиля, что не может не радовать любителей бренда.

Вдохновение для создания часов пришло после того, как дизайнеры Bugatti продемонстрировали новаторский подход к оформлению панели приборов в своем последнем гиперкаре. Все элементы были выполнены в стиле швейцарских часов, что подчеркивает изысканность и уникальность автомобиля.

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Часы, разработанные совместно с Jacob & Co., имеют титановый корпус с черным покрытием и деталями, напоминающими элементы гиперкара, включая его знаменитый двигатель V16, который можно увидеть через сапфировое стекло. Размеры часов составляют 52 на 44 мм, а их механизм способен работать 48 часов после полного завода.

Особенностью часов является наличие двух дополнительных барабанов для автоматической подзаводки, которые могут накапливать энергию на десять циклов. Уникальная система с коленчатым валом и поршнями, которые двигаются при нажатии кнопки, делает эти часы не просто аксессуаром, но и настоящим произведением искусства.

Собранные вручную, часы состоят из 557 деталей и работают с частотой 21 600 полуколебаний в час. Такая детализация и сложность конструкции делают их поистине эксклюзивным предметом.

Производство часов будет ограничено всего 250 экземплярами, что соответствует количеству выпущенных гиперкаров, которым они посвящены. Первая партия из 150 экземпляров будет выполнена из черного титана с DLC-покрытием. Это дает понять, что Jacob & Co. планирует предложить покупателям и другие варианты часов, предоставляя возможности для персонализации.

Цена на часы Bugatti Tourbillon начинается с 340 000 долларов, что делает их столь же эксклюзивными, как и автомобили, в честь которых они были созданы. Эти часы не только показывают время, но и являются символом статуса, технологического мастерства и уникального стиля.