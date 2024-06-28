На Северном направлении некое затишье после нескольких дней попыток ВСУ выбить российские войска с занимаемых позиций.

На фоне заявлений Зеленского про «успешный контрнаступ» на севере Харьковщины наблюдается затишье и небольшой спад интенсивности действий с обеих сторон. При этом на фоне событий активностью отличается Волчанск, где ВСУ пытаются по-прежнему переправить на северный берег подкрепления через реку Волчья. Об этом сообщает российский ТГ-канал «Северный ветер», занимающийся освещением ситуации вокруг группировки войск «Север» ВС РФ.

Согласно поступающим данным, ВСУ предприняли атаку в восточной части города, которая была отбита и привела к «демилитаризации» личного состава украинских подразделений. Подразделения ВСУ также пробовали перебраться в северную часть Волчанска через реку, но отступили под ударами артиллерии и FPV-дронов. Также фиксируются попытки переправить на южный берег раненных военнослужащих ВСУ из северной части города.

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«Сорвано 5 попыток переброски подкрепления и 4 попытки эвакуации. Нашей артиллерией и FPV-дронами ликвидировано до 23 украинских военных» – сообщает «Северный ветер».

Вокруг Липцев отмечается затишье, которое сопровождается перегруппировкой украинских бригад и выводом потрепанных подразделений, которые участвовали в штурме российских позиций в селе Глубокое. Предположительно ВСУ накапливают силы для нанесения мощного удара на этом направлении, так как главкому Сырскому нужен хоть какой-то успех. В противном случае карьера нынешнего главкома окажется под большим вопросом и Сырского может постигнуть судьба Залужного. Тем более, что к нему у Зеленского имеется много вопросов по поводу общей ситуации в районе СВО.