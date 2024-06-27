ВСУ использует 155-мм снаряды M107 индийского производства.

Украинская армия продолжает испытывать снарядный голод в плане 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов, которые производятся западными компаниями в весьма ограниченном количестве. Однако, согласно сообщениям российского ТГ-канала «Военный осведомитель» у артиллеристов ВСУ были замечены 155-мм снаряды M107 индийского производства, что сразу вызвало много вопросов по поводу их происхождения.

Есть предположение, что данные снаряды попали на Украину через третьи страны, которые и занимались закупкой боеприпасов. Индия не прекращает поставку 155-мм артиллерийских снарядов, но ведет четкое разделение стран, которым их продает. Вероятнее всего, снаряды попали на Украину через Польшу или Словакию, которые в свою очередь купили их у других посредников. Также есть информация, что попытку закупить артиллерийские снаряды у Индии предпринимала Германия, но получила отказ.

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Согласно опубликованному в издании The Economic Times материалу российское правительство направило запрос в Нью-Дели, чтобы получить официальный ответ индийского руководства. Последнее сразу же открестилось от причастности к поставкам, так как не хочет терять хорошие взаимоотношения с Москвой, которая сегодня является одним из стратегических партнеров. При этом в Индии начали масштабную проверку, каким именно образом их продукция оказалась на Украине.