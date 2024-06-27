Отчёт показал стабильное и устойчивое развитие компании.

Яндекс поделился своими достижениями в помощи природе, обществу и улучшении своего управления за последний год. В 2023 году компания собрала на благотворительность больше денег, чем когда-либо. Благодаря разным акциям и инициативам, например, округлению сумм покупок, удалось собрать 262 миллиона рублей. Это на 48% больше, чем в прошлом году. Ещё Яндекс перевел 151 миллион рублей непосредственно в некоммерческие организации.

Компания также работает над тем, чтобы её сервисы были доступнее для людей с ограниченными возможностями. Например, обновили приложения так, чтобы их могли использовать незрячие люди. Теперь в них легче ориентироваться с помощью специальных программ-читалок экрана, а в сервисе поиска фильмов добавили описания для тех, кто не может видеть экран.

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В экологическом плане Яндекс предложил клиентам возвращать пакеты курьерам для переработки, собрав таким образом 16 тонн упаковки. К тому же, четверть всех заказов теперь доставляется без лишней упаковки. Для улучшения условий труда курьеров и водителей запущена программа дешевых обедов и разработан специальный электровелосипед.

Компания активно растет: в этом году к ней присоединилось 10 тысяч новых сотрудников. Среди них 22,2% женщин работают на технических должностях. Яндекс также заботится о карьерном росте своих стажеров - 55% из них получили постоянную работу в компании после стажировки.