Новые функции Figma будут доступны в ограниченной бета-версии в ближайшее время.

Figma, популярный инструмент для дизайнеров, объявил о крупном обновлении. На своей ежегодной конференции Config компания рассказала о новшествах, которые должны облегчить работу пользователей. Среди них - новый дизайн интерфейса, инструменты на основе искусственного интеллекта и возможности для создания презентаций.

Изменения в интерфейсе затронут всё: от панели инструментов до внешнего вида кнопок и иконок. Компания добавит 200 новых иконок и сделает дизайн более удобным для всех пользователей. Эти обновления призваны подготовить платформу к будущему и сделать её использование ещё более приятным.

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Особенно интересны новые инструменты на базе ИИ. Они позволят, например, мгновенно создавать дизайн приложения для ресторана, включая все необходимые элементы. Это значительно ускорит процесс работы над проектами.

Также Figma представила инструмент для создания презентаций, Figma Slides. С его помощью можно будет не только создавать слайды, но и редактировать их в реальном времени, добавлять интерактивные элементы. Это нововведение должно облегчить подготовку и проведение презентаций.

Все эти функции скоро появятся в бета-версии, и пользователи уже могут записаться, чтобы их опробовать. Во время бета-тестирования пользоваться новыми инструментами можно будет бесплатно. Однако в будущем компания планирует ввести ограничения на их использование.

Figma также подчеркнула, что при разработке ИИ-инструментов не использовались материалы, защищённые авторским правом, или личные файлы пользователей. Это подход, направленный на защиту частной информации и интеллектуальной собственности.