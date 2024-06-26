Эксперты считают что люди просто стали покупать то, что подешевле.

В России стало дешевле купить новую машину. Сейчас средняя цена такого авто упала до 2,8 миллиона рублей. Это данные от "Автостат".

Ещё в июле прошлого года за новую машину в среднем просили 3 миллиона рублей. Цена держалась примерно на одном уровне почти год, но в марте подскочила до 3,9 миллиона. После этого начала падать.

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Почему так произошло? Эксперты говорят, что всё из-за того, что люди стали чаще покупать более дешёвые машины. А те, что подороже, стали брать реже. Всё просто.

Но не все машины стали дешевле. Например, "АвтоВАЗ" недавно поднял цены на две модели Lada. Седан Granta в одной из комплектаций подорожал на 50 тысяч рублей, это на 4,1% больше, чем было. А лифтбэк Granta в другой версии стал дороже на 30 тысяч (+2,3%).

А вот Lada Niva Travel в одной из комплектаций наоборот подешевела на 7 тысяч рублей. Но в других версиях этой же модели цена выросла на 23 тысячи рублей.

Также недавно назвали китайскую машину, которая стоит 1,5 миллиона рублей и считается надёжной.