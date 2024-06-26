Задержано более 100 мужчин, а организаторы находятся в СИЗО.

18 мая 2024-го года на Украине начал действовать обновленный закон о мобилизации. Одним из пунктов закона стала необходимость явиться в местные военкоматы всем мужчинам призывного возраста для обновления данных в течении 60 дней. Этот срок постепенно подходит к концу и всем нарушителям придётся столкнуться со штрафным санкциями, возможно даже в виде лишения водительских прав и работы банковских счетов. На этом фоне становится все больше попыток покинуть Украину всеми возможными способами.

В частности, за пределы Украины сегодня не могут уехать все мужчины возрастом 18 – 60 лет. Как сообщает издание «Политика страны», в Одесской области были задержаны мужчины, которые пытались покинуть пределы страны незаконным путем. Пограничники задержали 43 человека, которые прибыли к границе на микроавтобусах, а еще 53 человека были задержаны, так и не добравшись до точки. При этом арестованы и организаторы мероприятия, включая водителей микроавтобусов. Сейчас организаторы помещены в СИЗО и их ждет наказание.

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Стоит отметить, что подобные услуги пользуются на Украине большой популярностью и стоят в пределах 5 – 10 тысяч долларов. При этом Одесская область граничит с Румынией и Молдавией из которых нет обратной выдачи, чем и пользуются поставщики услуг. Как сообщает издание, границу мужчины должны были пересечь своими ногами. Вероятно там имеется тайная тропка, которую пограничники еще не заминировали.