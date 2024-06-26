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g1tarist
ВС РФ продвинулись в восточной части Красногоровки
Продвинулись и заняли часть многоэтажной застройки.

Вооруженные силы России продолжают отодвигать украинские войска от Донецка и продвигаются вперед в восточной части Красногоровки. Этот населенный пункт входит в состав донецкой агломерации, который оказался последним из оставшихся под контролем ВСУ. Освобождение города связано с большими сложностями из-за превращения Красногоровки в опорный пункт. Однако украинские подразделения также испытывают проблемы с личным составом и постепенным отрезанием от линий снабжения.

В настоящий момент подразделения ВС РФ вошли в многоэтажную застройку Солнечного района города и занимают там позиции. Одновременно идут столкновения на улицах Сумской, Покровской и Суворова, которые стали местной линией соприкосновения. ВСУ крепко держатся за оборонительные позиции и предпринимают попытки контратак. Но при этом все равно основная часть ВСУ отходит в северо-западную часть Красногоровки. К слову, город постепенно начинают обходить с запада и севера, что грозит гарнизону блокадой и полным отрезанием от логистических цепочек.

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Одновременно наметилось продвижение на запад от Горловки в сторону украинских оборонительных позиций. Продвижение по этому направлению не происходило уже 10 лет и фиксируется впервые. В итоге российские войска постепенно отодвигают ВСУ от Донецка и тем самым ограждают город от обстрелов украинской армии из большей части имеющихся у них средств. Как утверждают некоторые источники, продвижение стало возможным благодаря переброске местных гарнизонов на более опасные, по мнению командования ВСУ, направления, а именно север Харьковщины и под Часов Яр.

#новости #сво #всу #боевые действия #вс рф #днр
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