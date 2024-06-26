Возможен сценарий прорыва под Торецком.

Политическая игра внутри верхушки украинской гражданской и военной власти продолжается и выливается в новую чехарду перестановок. Согласно поступающим данным, которые подверглись резкой критике украинскими военными, бригадный генерал Гнатов назначен командующим Объединенными силами ВСУ. При этом ранее занимавшего эту должность генерала Содоля сместили с поста под давлением «праведного гнева общественности» из-за прорыва российских военных в районе Торецка.

Прорыв ВС РФ в районе населенного пункта Торецк стал для Зеленского и его свиты настоящим «черным лебедем» и им срочно потребовалось найти крайнего. В провале обороны обвинили генерала Содоля, который вывел бригаду для переформирования и якобы не успел ввести новые силы, чем и воспользовались российские военные. Теперь вместо него, на столь ответственной должности оказался Гнатов, который ранее занимал должность начальника штаба группировки войск «Юг». Стоит отметить, что военные предрекают возможность повторения ситуации с Торецком, но только на Ореховском направлении.

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Стоит отметить, что именно Гнатов отвечал за штурмы ВСУ Работино и забрасыванием туда большого количества личного состава. При этом этот населенный пункт сегодня представляет из себя сплошные руины и стал просто точкой на карте. К чему может привести появление Гнатова на должности командующего Объединенными силами ВСУ крайне сложный вопрос, на который ВСУ скоро получит ответ. При этом на фоне отставки Содоля звучат заявления украинских властей про кадровый голод среди командного состава ВСУ.