Доля Bybit в объеме торгов выросла благодаря спросу на флагманские криптовалюты и низким комиссиям.

Криптобиржа Bybit стала одной из ведущих площадок для торговли криптовалютами, удвоив свою долю на рынке с 8% до 16% с октября прошлого года. Этот рост сделал ее второй по величине криптобиржей после Binance, опередив даже американскую Coinbase. Причиной такого успеха стали не только низкие комиссии, которые привлекают трейдеров, но и увеличение интереса к биткоину и эфиру. Теперь эти две криптовалюты составляют более половины всех торгов на платформе.

Bybit также привлекает пользователей различными акциями и рекламными кампаниями, включая введение нулевой комиссии за торговлю стейблкоином USDC. В то время как на Binance растет торговля альткоинами, Bybit укрепляет свои позиции, став второй по величине биржей деривативов после Binance.

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Проблемы Binance с регулированием помогли Bybit сохранить свои позиции на рынке. В то же время, другие платформы, такие как OKX, потеряли часть своего рынка. Bybit также стала популярной среди российских пользователей, особенно после ухода Binance.

По данным опроса, проведенного «РБК-Крипто», большинство россиян предпочитают Bybit для совершения сделок. Доля российского трафика на Bybit достигла 27% в мае, что значительно выше, чем на других платформах.