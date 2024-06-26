Прототип морского дрона Manta Ray заметили на спутниковых снимках американской военной базы.

На американской военной базе в Калифорнии заметили новый беспилотник, который можно легко собрать прямо на месте. Этот дрон, названный Manta Ray, показали на спутниковых фото, и эти кадры до сих пор можно найти в Google Maps. Фотографии были сделаны в 2024 году.

Военная база, где обнаружили Manta Ray, известна своими разработками и испытаниями новейшей техники. Снимки показывают, что "крылья" дрона достигают 14 метров в ширину, а его длина около 10 метров. Точные размеры аппарата пока не разглашаются.

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Manta Ray — это новый тип подводного дрона, который может долго находиться в море и выполнять разные задачи в сложных условиях. Этот аппарат разработала компания Northrop Grumman. Весной этого года он прошел испытания. Особенностью Manta Ray является его модульная конструкция. В отличие от других больших подводных аппаратов, его можно разобрать, перевезти и собрать там, где это нужно. Это делает дрон очень удобным в использовании.

Пока не совсем ясно, какие задачи сможет выполнять Manta Ray. Возможно, он будет заниматься разведкой, наблюдением, картографированием под водой и даже установкой мин. Все эти детали пока держатся в секрете. Этот беспилотник представляет собой большой шаг вперед в развитии подводных технологий. Его способность к модульной сборке может сильно изменить, как военные используют подводные аппараты в будущем.