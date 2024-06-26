Минобороны России никак не комментирует данную информацию.

Американские беспилотники серии RQ-4 постоянно курсируют вдоль российских границ в зоне Крымского полуострова, собирая разведывательные данные. Однако 24 июня что-то пошло не так и один из БПЛА попал в зону «турбулентности» и исчез. Об этом сообщает российский ТГ-канал Fighterbomber со ссылкой на неназываемый источник.

Согласно поступающим с канала сведениям, американский БПЛА серии Global Hawk попал в зону турбулентности, вызванной пролетом российского истребителя. После чего беспилотник потерял управление и пошел на снижение. Есть вероятность того, что американская «птица» потерпела крушение в Черном море и тем самым стала вторым БПЛА, потерянным США в этом регионе за последние 2 года.

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«Ну что. Начало положено. Поздравляю всех причастных... В Чёрном море теперь повышенная турбулентность. Посмотрим, на постоянной основе или это была разовая акция» - пишет ТГ-канал.

Стоит отметить, что кроме Fighterbomber больше ни один ТГ-канал не сообщил об этой информации. Более того другой ТГ-канал «Осведомитель» сообщает, что в последний раз американские БПЛА пролетали около Крыма 23 июня. По этой причине сообщение про инцидент 24 июня в 23:00 рассматривается как маловероятный.

Официального сообщения из российского оборонного ведомства по поводу инцидента с БПЛА также не поступало.