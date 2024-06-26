Серьезными считаются пожары, влекущие за собой существенные экономические и экологические последствия.

Исследование показало, что с 2003 года серьезные, можно даже сказать экстремальные пожары стали происходить чаще и стали сильнее. Если точнее, то их сила увеличилась в 2,3 раза, а частота – в 2,2 раза. Это особенно важно для стран, таких как США и Россия.

Что такое экстремальные пожары? Имеются ввиду такие пожары, которые приносят большой ущерб экономике и природе. Они выбрасывают в атмосферу много вредных газов и уничтожают дома для многих животных и растений. Например, в Австралии в 2020 году из-за пожаров погибло 3 миллиарда животных.

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Ученые изучили, как изменились эти пожары, используя спутниковые данные. Они выяснили, что с 2017 года стали чаще случаться очень сильные пожары. Особенно это касается лесов в умеренном климате, лесостепей и хвойных лесов. В зоне риска оказались леса в России, США, Новой Гвинее, Новой Зеландии и Австралии.

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Исследователи связывают это с изменением климата и увеличением силы пожаров. Они говорят, что жаркая погода делает пожары еще более разрушительными.

Это исследование показывает, как изменение климата влияет на нашу планету. Оно подчеркивает, что экстремальные пожары становятся большой проблемой для многих стран.