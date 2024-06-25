В интервью он "как бы случайно" проговорился.

Бенедикт Камбербэтч, звезда фильмов о Докторе Стрэндже, поделился новостями о будущем фильме "Мстители 5" от Marvel. В интервью для Netflix он упомянул, что с нетерпением ждет работы над новым фильмом, который обещает быть насыщенным событиями. Намекал на то, что съемки 5 части могут начаться уже в 2025 году, и что Стрэндж снова появится на экране. Об этом пишет портал IGN.

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До этого момента многое о "Мстителях 5" оставалось в тайне. Известно, что фильм должен выйти 1 мая 2026 года и его возможный подзаголовок - "Династия Канга". Однако после того, как Marvel перестала сотрудничать с актером Джонатаном Мейджорсом, новых подробностей о сюжете не появлялось.

Зато появляются слухи, что в режиссерское кресло может сесть Шон Леви, который работает над фильмом "Дэдпул и Росомаха". Пока не ясно, какую роль в сюжете сыграет сам Доктор Стрэндж и есть предположения, что ключевые события с его участием развернутся аж в шестой части Мстителей.