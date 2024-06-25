Несмотря на то, что полный облик модели пока неизвестен, ее пропорции напоминают Ferrari Purosangue.

Xiaomi, известная своей электроникой, теперь входит в мир автомобилей. На дорогах Китая был замечен их первый кроссовер, который еще держат в секрете. Но уже видно, что он похож на известный Ferrari Purosangue. Этот кроссовер от Xiaomi имеет кодовое название MX11 и его официально покажут в следующем году.

Машина выглядит стильно, с длинным передом и крышей, на которой есть лидар – устройство для измерения расстояний. Это намекает на возможные передовые технологии в автомобиле. Xiaomi уже выпустила седан SU7, который называли мечтой по доступной цене. Так что и от MX11 стоит ожидать чего-то особенного, но по приемлемой цене.

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Пока рано говорить о том, что будет под капотом у MX11, но если сравнивать с их седаном SU7, то можно предположить, что машина будет мощной. SU7 имеет 673 лошадиных силы и может разогнаться до 100 км/ч всего за 2,78 секунды. Так что MX11 обещает быть не только красивым, но и быстрым.