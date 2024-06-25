Комплекс уже устанавливается на серийные машины.

Российская бронетехника продолжает совершенствоваться для более эффективных действий в зоне проведения Спецоперации. В частности, новые БМП-3 станут штатно оснащаться комплексами РЭБ для подавления дронов-камикадзе, представляющих серьезную угрозу для бронированных машин. Об усовершенствовании машин сообщает представитель холдинга «Высокоточные комплексы». Именно там разрабатывают небольшие установки РЭБ, призванные блокировать действия БПЛА противника.

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Как сообщает представитель холдинга принято решение снабжать зарекомендовавшие себя БМП-3 штатными комплексами радиоэлектронной борьбы. Правда в открытых источниках не сообщают какой именно комплекс станет устанавливаться на российскую бронетехнику. Подобное нововведение должно серьезно повысить выживаемость БМП-3, наряду с тем, что машины стали снабжать навесной броней сразу на заводе-производителе. Ранее навесные экраны и решетки приходилось наваривать в полевых мастерских, но в заводских условиях это осуществляется на более высоком уровне.

«В настоящее время БМП-3 оснащаются серийно системой локального подавления линий управления дронов» - сообщает представитель «Высокоточных комплексов».

В настоящий момент боевая машина пехоты БМП-3 является «рабочей лошадкой» российской армии, которая использует машину на всех участках ЛБС для доставки пехоты и поддержки ее огнем. Бронирование машины позволяет игнорировать огонь крупнокалиберных пулеметов и останавливает большие осколки от мощных снарядов и мин. С появлением новой противодроновой защиты, живучесть техники возрастет. Когда именно оснащенные РЭБ машины пойдут в зону СВО нигде не сообщается.