В израильский город Метуло прилетел ПТУР, который попал в место дислокации мобилизованных.

На прошлой неделе новостные агентства стали сообщать про официальное одобрение плана вторжения ЦАХАЛ в южную часть Ливана, чтобы устранить вопрос с «Хезболла». Однако пока израильские военные ограничиваются только привычными для них ночными бомбардировками «объектов, принадлежащих группировке». В частности, одна из израильских зажигательных бомб прилетела в Айтарун, который насчитывает почти 20 тысяч мирных жителей. В ответ на бомбардировки в ночь с 23 на 24 июня, «Хезболла» нанесла удар управляемой ракетой по Метуло, где имеются мобилизованные бойцы ЦАХАЛ.

Самый северный город Израиля Метуло, регулярно становится целью для ливанской группировки, так как там скапливаются военные силы. Ночью, бойцы «Хезболла», провели ракетную атаку с применением противотанкового комплекса и, по израильским данным, ранили 2-х сотрудников службы безопасности.

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«Медики оценили ранение одного сотрудника службы безопасности как тяжёлое. Состояние второго – удовлетворительное» - сообщают израильские источники.

При этом представители «Хезболла» утверждают обратное и рассказывают о, как минимум, 6 окончательно выведенных из строя бойцах ЦАХАЛ. Также проскальзывает информация, что это были мобилизованные для грядущей наступательной операции сотрудники службы безопасности, которые начинают потихоньку съезжаться на места службы.

Заметим, что ливанская «Хезболла» с осени прошлого года проводит беспокоящие атаки на севере Израиля в знак солидарности с палестинским ХАМАСом. При этом нередко для ударов по израильским военным используют ПТУР разных систем, которыми поражают блокпосты военных и тем самым наносят существенный ущерб ЦАХАЛ. Подобные удары сложно отследить из-за большой маневренности расчетов комплексов. Однако в ответ, израильские военные пытаются выбивать объекты «Хезболлы» на территории Ливана, используя тяжелое вооружение.