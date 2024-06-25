По информации издания «Коммерсантъ».

Российские информационные источники сообщают, что производители отечественного программного обеспечения практически единовременно подняли стоимость продукта – разница составила 10–20% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщают эксперты, цена ПО стала выше вследствие изменения ценовой политики крупных компаний. Больше всего отличилась сфера информационной безопасности и защиты – там повышение стоимости доходило и до 30%. Отметим, что Министерство экономического развития РФ оценивает годовую инфляцию примерно в 8,46%.

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На данный момент ожидается, что цены будут продолжать расти. Причиной является повышение налоговой ставки на прибыль – со следующего года она составит 5%. Стоит отметить, что отечественный рынок программного обеспечения наконец формирует конкуренцию, что поможет замедлить рост потребительских цен.

Валентин Макаров, президент «Руссофта», одного из крупнейших объединений компаний по разработке программного обеспечения в РФ, заявил, что индустрия просто не может не повышать стоимость после повышения налогов, так как это влечет за собой дополнительные издержки.

Другими причинами роста цен эксперты называют нехватку квалифицированных кадров, конец сезона проектов, повышение запросов потребителей, желание сотрудников получать более высокую зарплату. Рынок информационных технологий отличается высокой конкурентностью, и владельцы фирм стараются сделать все, чтобы разработчики не ушли. Иногда происходит такое, что сотрудники ежеквартально требуют повышения заработной платы.

Несколько дней назад глава Федеральной Антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский рассказал, что отечественные производители пользуются своим монополистическим положением на рынке. Он также отметил, что ведомство могло бы применить необходимые меры, дабы снизить влияние фирм и получение ими сверхдоходов, однако интеллектуальная деятельность и собственность в наше время не может подчиняться классическим законам антимонопольного регулирования.

Еще год назад сообщалось, что в 2022 году стоимость продуктов от российских специалистов поднялась на 30–50%. Одним из самых весомых факторов изменения цены является стоимость труда сотрудников - заработная плата айти-специалистов выросла на 20% в текущем году по сравнению с 2023 годом.