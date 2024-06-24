Препарат был протестирован на мышах и показал "многообещающие результаты".

В Гонконге ученые создали новое лекарство против рака. Это средство, разработанное специалистами Китайского университета, обещает бороться с раком носоглотки, уничтожая раковые клетки изнутри.

Рак носоглотки - это заболевание, связанное с вирусом Эпштейна-Барра. Именно этот вирус стал ключевой целью для ученых при разработке нового лекарства. Они использовали современный подход, основанный на мРНК-технологии, чтобы нацелиться прямо на раковые клетки, несущие этот вирус.

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Совместная работа с Лабораторией Джексона в США привела к созданию препарата, который активирует процесс самоуничтожения в раковых клетках. Этот процесс помогает избавиться от опухоли без вреда для здоровых тканей.

Первые испытания нового средства на мышах показали обнадеживающие результаты. Ученые верят, что их разработка сможет помочь не только в борьбе с раком носоглотки, но и с другими видами рака, связанными с вирусом Эпштейна-Барра.

Это открытие может стать большим шагом в лечении рака, предлагая новый, более целенаправленный способ борьбы с этим заболеванием.