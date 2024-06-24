Это было сказано во время его поездки во Вьетнам.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главное в развитии науки сегодня - это забота о здоровье людей. Это было сказано во время его поездки во Вьетнам, где он встретился с представителями общества российско-вьетнамской дружбы и выпускниками российских университетов. Важность этой темы подчеркнулась в ответе на вопрос о приоритетах России в науке. Он подчеркнул, что важно не только увеличивать продолжительность жизни, но и улучшать ее качество. Для этого необходимы как теоретические, так и прикладные научные исследования.

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Президент заявил, что большинство перспективных открытий происходит на стыке различных наук, таких как генетика, биология, теоретическая медицина, физика, химия и математика. Он подчеркнул, что для достижения результатов в области здоровья и продолжительности жизни необходимо также заботиться об экологии. Путин указал на то, что бездумное использование природных ресурсов, особенно в условиях изменения климата, становится невозможным.

В своем выступлении он также коснулся темы альтернативной энергетики и важности осознанного подхода к использованию углеводородов в будущем. Эти слова президента подчеркивают стремление России к развитию науки в интересах улучшения жизни людей и сохранения окружающей среды.