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g1tarist
Ростех успешно протестировал боевого робота под названием «Импульс-М»
У боевого робота «Импульс-М» есть возможность установки различных боевых модулей, включая противотанковый ракетный комплекс.

В России успешно завершились испытания нового боевого робота "Импульс-М", разработанного Ростехом и компанией "Гумич". Этот робот – настоящий универсал на гусеничном ходу, который можно оснастить разными боевыми модулями, в том числе и противотанковым ракетным комплексом. Скоро робот пройдет дополнительные тесты с этим вооружением.

"Импульс-М" оснащен передовыми технологиями. У него есть разные способы связи с оператором, что позволяет ему работать даже при активном противодействии врага. Робот может самостоятельно ориентироваться на местности благодаря системе технического зрения и элементам искусственного интеллекта. Если связь с оператором теряется, робот способен сам найти путь к цели.

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Кроме боевых задач, "Импульс-М" может транспортировать грузы, включая противотанковые мины. Его габариты позволяют перевозить до тонны груза по ровной местности. При этом робот способен поднимать до 500 кг на уклоне в 30 градусов и тянуть прицеп весом до 1,5 тонны.

Гусеничное шасси робота обеспечивает высокую проходимость и надежность. Даже если робот потеряет несколько катков, он сможет продолжать движение. Это делает его идеальным помощником не только на поле боя, но и просто в сложных условиях.

В ходе испытаний "Импульс-М" продемонстрировал отличные ходовые качества. Он смог преодолеть броды, траншеи, поднять тяжелый груз и даже пройти по горной местности. Эти испытания показали, что робот готов к использованию в различных условиях.

Этот робот – пример того, как современные технологии могут усилить обороноспособность страны и помочь в выполнении сложных задач на поле боя и за его пределами.

#россия #робот #ростех #испытания
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