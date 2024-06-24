Сокращение ликвидности на рынке криптовалют и распродажи майнеров всё-таки оказывают влияние на курс.

Биткоин упал до самой низкой цены за месяц. Это произошло из-за того, что на рынке стало меньше денег и майнеры начали продавать свои запасы. В понедельник, 24 июня, цена биткоина опустилась до $62,26 тыс. по данным Binance. Общая стоимость всех биткоинов сейчас — $1,22 трлн. За последний день биткоин потерял в цене около 3,3%.

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Это уже вторая неделя, как стоимость Bitcoin уменьшается. За эти две недели биткоин подешевел на 11%. В июне рынок криптовалют очень нестабилен.

Это связано с несколькими причинами:

решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке,

пессимистичные настроения крупных инвесторов

продажи биткоинов майнерами.

Ethereum, который занимает второе место по стоимости на рынке, тоже упал в цене. Сейчас он стоит меньше $3500 — этот уровень раньше считался надежной поддержкой. Утром в понедельник его цена была $3380.

Другие известные криптовалюты, такие как XRP, BNB от Binance, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) и Toncoin (TON), тоже потеряли в цене от 3 до 4,5%. Самое большое падение показала Solana (SOL) — она подешевела на 7%, до $124,9.

Среди 100 самых дорогих криптовалют лучше всего за сутки себя показала Unus Sed Leo (LEO) — она подорожала на 1%. А вот LayerZero (ZRO) упала в цене больше всех — на 14%.

Сервис Coinglass, который следит за тем, как торгуют на крупных биржах, говорит, что за день было закрыто 69 тыс. сделок трейдеров на сумму $162 млн. Это произошло потому, что у трейдеров, которые брали деньги в долг чтобы торговать, не хватило средств, чтобы поддержать свои сделки. Из этой суммы $48 млн пришлось на биткоин, а на Ethereum — $29 млн.