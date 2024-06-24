Организация уже подготовилась к новому судебному слушанию 28 июня.

Internet Archive, известная онлайн-библиотека, готовится к новому судебному разбирательству 28 июня. Это шанс для них оспорить прошлогоднее решение суда, когда они были вынуждены удалить более 500 000 книг по требованию издателей. Организация хочет доказать, что предоставление доступа к книгам через интернет — это законно.

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Internet Archive утверждает, что делиться цифровыми копиями книг — это нормально и не вредит продажам электронных книг. Они говорят, что работают как обычная библиотека, только в интернете, и используют защиту, чтобы книги не распространялись нелегально.

Крис Фриланд, руководитель библиотеки, говорит, что их цель — дать людям доступ к книгам, как если бы они пришли в обычную библиотеку. Он подчеркивает, что они серьезно относятся к защите авторских прав.

На суде Internet Archive также скажет, что деньги, которые люди дают в поддержку библиотеки, не делают их работу коммерческой. Они считают, что первый суд не правильно понял, зачем они собирают деньги. По их мнению, их работа помогает людям получать знания, и это соответствует закону об авторском праве.