Это самые мощные энергетические вспышки во Вселенной.

Китай и Франция объединили усилия и отправили в космос новый спутник-телескоп, чтобы исследовать гамма-всплески. Это самые мощные взрывы в космосе, которые случаются, когда очень большие звезды взрываются или когда звезды сталкиваются друг с другом.

Спутник, названный SVOM, был запущен 22 июня с космодрома в Китае. За этот проект взялись Китай и Франция, работая вместе уже почти 20 лет. Они хотят узнать больше о гамма-всплесках, изучить темную энергию и ответить на вопросы о том, как развивается Вселенная.

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На спутнике установлены четыре особенных прибора, которые создали ученые из обеих стран. Вэй Цзяньянь, ведущий ученый проекта из Китая, говорит, что гамма-всплески дают уникальную возможность узнать больше о самых загадочных и важных событиях в космосе.

Этот проект показывает, как важно сотрудничество разных стран в изучении космоса. Вместе ученые надеются раскрыть новые тайны Вселенной и понять, как она устроена.