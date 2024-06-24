Такое право ему дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Президент РФ, Владимир Путин, подписал новый закон. Теперь Роскомнадзору не нужно спрашивать разрешения, чтобы блокировать сайты, он может это делать самостоятельно, по собственной инициативе. Но такое правило касается сайтов, которые являются копиями уже запрещенных ресурсов. Эти копии часто называют "зеркалами".

До этого момента, чтобы заблокировать такой сайт, нужно было сначала обратиться в Минцифры. Там проверяли информацию о сайте, принимали решение и только после этого провайдеры ограничивали доступ к нему. Все это занимало несколько дней.

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С новым законом все стало проще и быстрее. Роскомнадзор теперь может мгновенно блокировать "зеркала" без дополнительных проверок. Это значит, что незаконный контент будет исчезать из доступа гораздо быстрее.

Это изменение уже вступило в силу. Оно должно помочь в борьбе с распространением запрещенной информации в интернете.