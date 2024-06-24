Вторая позиция у Бразилии, третья у Мексики.

Россия заняла первую позицию среди стран, которые больше всего покупают китайские автомобили. В мае этого года в Россию было отправлено более 100 тысяч авто из Китая. Это больше, чем в любую другую страну.

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За Россией следует Бразилия с 53 тысячами купленных машин и Мексика, которая заняла третье место с 42 тысячами авто.

Но если говорить о электромобилях, то здесь лидирует Бразилия. Туда было отправлено почти 46 тысяч электрокаров. Бельгия и Великобритания тоже в топе, купив 26 и 17 тысяч электромобилей соответственно.

С начала и до мая этого года Китай продал за границу 2,45 миллиона автомобилей. Это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Это значит, что автомобили из Китая становятся всё популярнее в мире.