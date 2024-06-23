Такая цифра всплыла в исследовании аналитического центра Centre for Strategic & International Studies.

Китайская поддержка автопрома достигла рекордных $230 млрд, что по мнению экспертов из Centre for Strategic & International Studies (CSIS), можно сравнить с экономикой целой страны, например, Беларуси. Эта сумма, по их словам, даже немного занижена, так как в нее не входят деньги, которые региональные власти вложили в производство электромобилей на местном уровне. Также в исследовании не учтены расходы на производство аккумуляторов.

Один из крупнейших производителей аккумуляторов, компания CATL, контролирующая около трети всего мирового рынка, в прошлом году получила от государства $809 млн. Это в два раза больше, чем годом ранее.

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Эта новость приходит в то время, когда Европейский Союз обсуждает возможность введения дополнительных пошлин до 38% на китайские электромобили. Некоторые страны, включая Венгрию и Германию, выступают против этих мер, и их позиция находит все больше поддержки среди европейских производителей автомобилей.

В ответ на эти действия, Китай обвинил Европейский Союз в промышленном шпионаже, который, по их словам, проводился под видом антидемпингового расследования.

Эти события подчеркивают напряженность в отношениях между Китаем и Европейским Союзом в сфере автомобильной промышленности и торговли, а также показывают значительные инвестиции Китая в развитие своего автопрома и производства электромобилей.