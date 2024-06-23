Такую информацию сообщает Bloomberg.

Компания Huawei достигла огромного успеха со своей операционной системой HarmonyOS. Сейчас на этой системе работает около 900 миллионов устройств по всему миру. Это большой скачок вперед по сравнению с предыдущими месяцами. К тому же, продажи их дорогих смартфонов взлетели на 72% только за первые пять месяцев этого года. Особенно популярным стал новый телефон Huawei Mate 60 Pro.

Руководитель потребительского отдела Huawei, Ричард Ю, гордится успехами компании. Он сравнивает HarmonyOS с блестящей галактикой, которая принадлежит всем нам. И это действительно впечатляет, учитывая, как быстро они развиваются.

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Huawei не собирается останавливаться на достигнутом. К концу года они планируют выпустить новый флагманский смартфон Mate 70. Все указывает на то, что он будет работать на следующей версии HarmonyOS, названной HarmonyOS Next. Это будет еще один шаг вперед, который позволит компании окончательно отказаться от использования Android. Уже в августе ожидается выпуск бета-версии новой системы.