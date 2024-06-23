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g1tarist
NVIDIA больше не самая дорогая компания в мире
На топ-1 еще претендуют Microsoft и Apple

NVIDIA на недолгое время обогнала всех и стала самой дорогой компанией в мире, обойдя даже такого гиганта, как Microsoft. Компания достигла ошеломляющей стоимости в 3,34 триллиона долларов, когда их акции взлетели до 140 долларов за штуку. Но не успели инвесторы обрадоваться, как в пятницу стоимость акций NVIDIA упала на 10%, что сразу же снизило общую стоимость компании до 3,10 триллиона долларов.

В это время Microsoft не теряла времени даром. Акции компании пошли вверх, и вскоре общая стоимость Microsoft достигла 3,3 триллиона долларов. Так Microsoft снова вышла на первое место в списке самых дорогих компаний планеты.

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Инвесторы оказались разделенными в своих мнениях. Некоторые из них, полные оптимизма, говорят, что NVIDIA держит лидерство в производстве чипов для искусственного интеллекта, и это основная причина, почему они верят в будущий рост стоимости акций компании. Чипы NVIDIA сложно заменить из-за их высокой производительности и уникального программного обеспечения.

На данный момент в мире всего три компании могут похвастаться тем, что их стоимость превышает 3 триллиона долларов. Это Microsoft, Apple и NVIDIA. Эти технологические титаны продолжают удерживать лидирующие позиции на рынке.

#nvidia #новости #технологии #бизнес
Источник: kod.ru
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