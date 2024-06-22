Автомобиль станет настоящим подарком для поклонников марки.

BMW отмечает 25-летие своего знаменитого кроссовера X5 и под эту дату выпустит особую версию под названием Silver Anniversary Edition.

Первый X5 покинул завод в Спартанбурге, Южная Каролина, еще в 1999 году. За эти годы BMW выпустила четыре поколения этой модели, и общее количество произведенных автомобилей приблизилось к трем миллионам. Новая спецверсия X5, созданная к 25-летию, основана на модели xDrive 40i.

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Под капотом у нее находится мощный двигатель на 375 лошадиных сил. Автомобиль выделяется уникальным серым окрасом Lime Rock Grey и 20-дюймовыми колесными дисками. Внутри автомобиля используется расширенный карбоновый декор, заимствованный у старших моделей X5 M60i и X5 M Competition. Но фишкой юбилейной версии является пакет xOffroad, который включает блокировку заднего дифференциала, усиленную защиту днища и четыре режима езды по различным дорожным покрытиям.

Кроме того, в обычную комплектацию входят такие плюшки как:

багажник на крыше,

сцепное устройство,

аудиосистема Harman Kardon,

подогрев руля и передних сидений.

Все это делает X5 Silver Anniversary Edition не только памятным, но и очень функциональным автомобилем. Производство этой специальной версии стартует в августе, и всего будет собрано порядка тысячи экземпляров. Цена за один юбилейный кроссовер в США составит $79 900.