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g1tarist
Глава украинской дипломатии озвучил условия участия РФ на втором саммите
Украина готова пригласить Россию, но на определенных условиях.

Прошедший в швейцарском городе Бюргеншток «мирный саммит» не привел ни к каким особенным результатам. Однако украинские власти испытывают определенный подъем после проведения очередного саммита и на этом фоне уже планируют провести вторую часть переговоров. На этот раз саммит может пройти с участием России, но отнюдь не в Швейцарии, а где-то в странах глобального Юга. Об этом вещает с трибуны главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба, дополняя, что есть способ привлечь РФ.

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Швейцарский саммит привел только к решению ряда локальных вопросов и показал насколько всем индифферентна Украина. Это было показано рядом стран, которые или отказались от участия или прислали в качестве участников представителей и министров иностранных дел. Однако Кулеба рассказывает, что все прошло хорошо и предлагает провести второй этап саммита с приглашенной на этот раз Россией. При этом дипломат рассказал, что можно использовать формат Черноморской сделки, когда в качестве посредников выступали Турция и представители ООН.

«Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией» - рассказывает украинский дипломат.

При этом в качестве новой площадки рассматриваются страны глобального Юга, которые вызывают доверие у российского правительства. Однако ряд таких стран сами отказывают Украине в такой просьбе. Например, Эр-Рияд, который ранее рассматривался Киевом, внезапно отказался от возможности провести у себя столь значимое собрание. Однако Кулеба не унывает и готов к переговорам с другими странами.

#украина
Источник: topwar.ru
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