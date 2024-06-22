Военные аналитики вырисовывают план Израиля относительно враждебных групп.

Буквально на этой неделе стало известно, что израильское военное руководство подписало план по вторжению на территорию независимого Ливана, чтобы покончить с группировкой «Хезболла». Потом прошли новости об отмене запрета на поставку в Израиль из США вооружения и в том числе авиационных бомб. На фоне таких событий, военные эксперты вырисовывают план израильского руководства избавиться от всех своих противников на Ближнем Востоке, чтобы сохранить свое лидирующее положение.

Сегодня одним из главных противников Израиля в регионе является ливанская «Хезболла». При этом нередко члены этой группировки обстреливают северные границы еврейского государства и получают ответные удары от ЦАХАЛ. С подписанием планов по вторжению в Ливан, Армия обороны Израиля, неплохо потрепанная ХАМАС, должна будет выбить эту группировку с насиженного места. При этом пока не известно точно, каким именно образом это будет происходить, но в заявленном пакете закупок вооружения у США фигурировали тяжелые истребители F-15, которые чаще используются в качестве бомбардировщиков.

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На фоне происходящего, представители «Хезболла» заявили, что превратят Средиземное море в Горящее, а также их ракеты могут накрыть всю область Израиля. Эта угроза подействовала даже на Вашингтон, но израильское правительство пока никак не реагирует. Вероятно, они надеется на свою противовоздушную оборону, которая неплохо показала себя в ходе обстрелов со стороны ХАМАС. В любом случае, ЦАХАЛ сначала избавился от ХАМАС, превратив сектор Газы в руины, и теперь готовиться проделать нечто похожее уже к северу. Аналитики пишут, что таким образом израильтяне избавляются от врагов по очереди.