Говорят, что ВС РС используют все возможные типы вооружения.

На 21 июня 2024-го года Часов Яр продолжает оставаться одним из самых напряженных участков ЛБС, куда ВСУ постоянно стягивает резервы и даже использует особые бригады ГУР МО. При этом позиции в городе и вокруг постепенно переходят под российский контроль и это признается даже ВСУ. В частности, представители 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ пишут в социальных сетях про большое количество «демилитаризованных» сослуживцев и то, что российские войска не стесняются использовать против бригады «все возможные типы вооружения».

В свое время Владимир Зеленский приказал Сырскому удерживать Часов Яр любой ценой, до начала «мирного саммита» в Швейцарии. Саммит уже прошел, но ВСУ пока не планируют отдавать город ВС РФ и регулярно перебрасывают туда бригады, которые позже выводятся для переформирования. В частности, недавно туда ввели 24-ю ОМБР, которая уже испытывает серьезную нехватку техники и личного состава и ей на замену подкидывают новые резервы. О непростой ситуации пишут бойцы бригады в соцсетях.

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«Они (российские войска) беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и вообще всеми возможными видами оружия» - жалуются украинские военные.