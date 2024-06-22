Почти половина Карловки уже под российским контролем.

Наступление российских войск после взятия Авдеевки, на западном направлении успешно продолжается. Более того украинское командование само помогает ВС РФ ослабляя линию обороны переброской бригад в Харьковскую область, что приводит к прорывам укреплений. В частности, с Покровского участка ЛБС приходят сообщения, что российские подразделения зашли и закрепились в Карловке, которая стала целью после взятия Нетайлово. Об этом сообщают не только российские источники, но и украинские медиаресурсы со ссылками на местное командование.

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Согласно получаемым данным российская армия сначала провела артиллерийскую подготовку в Карловке, а затем провела штурмовую операцию. В результате войска закрепились на окраине населенного пункта, а затем продвинулись вглубь поселка, который ВСУ пытались превратить в очередной укрепрайон. Проблема для них состояла в том, что Карловка расположена в низине, а все высоты заняты ВС РФ, но при этом подразделения ВСУ не бросают позиций и продолжают сопротивление.

Одновременно приходят новости, что российские войска уже занимают более половины береговой линии Карловского водохранилища, которое является стратегически важным для снабжения региона водой. Вдобавок идут штурмовые действия в районе Яснобродовки, которая считалась ВСУ частью «третьей линии обороны».

Параллельно с штурмовыми действиями в Карловке, ВС РФ совершили неожиданный для командования ВСУ маневр и прорвали линию укреплений около Торецка. 21 июня 2024-го года, российские подразделения закрепились на окраинах населенного пункта и вынуждают ВСУ перебрасывать туда оставшиеся резервы, оголяя остальные направления.