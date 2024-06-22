Наступление российских войск после взятия Авдеевки, на западном направлении успешно продолжается. Более того украинское командование само помогает ВС РФ ослабляя линию обороны переброской бригад в Харьковскую область, что приводит к прорывам укреплений. В частности, с Покровского участка ЛБС приходят сообщения, что российские подразделения зашли и закрепились в Карловке, которая стала целью после взятия Нетайлово. Об этом сообщают не только российские источники, но и украинские медиаресурсы со ссылками на местное командование.
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Согласно получаемым данным российская армия сначала провела артиллерийскую подготовку в Карловке, а затем провела штурмовую операцию. В результате войска закрепились на окраине населенного пункта, а затем продвинулись вглубь поселка, который ВСУ пытались превратить в очередной укрепрайон. Проблема для них состояла в том, что Карловка расположена в низине, а все высоты заняты ВС РФ, но при этом подразделения ВСУ не бросают позиций и продолжают сопротивление.
Одновременно приходят новости, что российские войска уже занимают более половины береговой линии Карловского водохранилища, которое является стратегически важным для снабжения региона водой. Вдобавок идут штурмовые действия в районе Яснобродовки, которая считалась ВСУ частью «третьей линии обороны».
Параллельно с штурмовыми действиями в Карловке, ВС РФ совершили неожиданный для командования ВСУ маневр и прорвали линию укреплений около Торецка. 21 июня 2024-го года, российские подразделения закрепились на окраинах населенного пункта и вынуждают ВСУ перебрасывать туда оставшиеся резервы, оголяя остальные направления.