Управление отделом будет осуществляться из Лондона.

Британский банк Standard Chartered объявил о создании нового отдела, который будет заниматься торговлей популярными криптовалютами — биткоином и Ethereum. Это решение отражает растущий интерес к цифровым валютам среди клиентов банка. Ожидается, что торговля начнется в ближайшее время и будет проходить в рамках подразделения банка, занимающегося валютными операциями, с центром управления в Лондоне.

реклама

Standard Chartered активно работает с регуляторами, чтобы обеспечить запуск торговли биткоином и Ethereum. Банк стремится поддержать своих клиентов во всех аспектах работы с цифровыми активами, включая торговлю, хранение, токенизацию и интеграцию с финансовыми системами. Это движение в сторону криптовалюты соответствует стратегии банка по расширению своего участия в рынке цифровых активов. Кроме того, Standard Chartered владеет долями в компаниях Zodia Custody и Zodia Markets, которые предоставляют услуги по хранению криптовалют и внебиржевой торговле.

В ноябре банк также запустил блокчейн-подразделение Libeara, целью которого является помощь в токенизации реальных активов. Это включает в себя поддержку создания фонда токенизированных государственных облигаций в сингапурских долларах.

Аналитики Standard Chartered выразили оптимизм относительно будущего биткоина, предполагая, что его стоимость может достичь 150 тысяч долларов в 2024 году и 200 тысяч долларов к концу 2025 года, особенно если Дональд Трамп выиграет следующие президентские выборы в США.

Недавно курс биткоина упал ниже 64 тысяч долларов, что стало минимумом с середины мая. Это снижение совпало с оттоком капитала из американских спотовых биткоин-ETF, продолжавшимся пятый день подряд. Эксперты связывают падение курса биткоина с продажами криптовалюты майнерами.