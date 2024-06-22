Внедорожник будет доступен в четырех комплектациях.

Новый гибридный внедорожник Kaiyi Kunlun iHD уже продается от 16,5 до 22 тысяч долларов и доступна в 4 разных комплектациях. Kaiyi, китайский автопроизводитель, который раньше был известен под маркой Cowin и входит в состав Chery, начал свою историю в 2014 году.

Kaiyi Kunlun iHD, представленный в июне, оснащен последним шасси от Chery, гибридной системой от BYD и аккумуляторами от CATL. Этот внедорожник считается среднеразмерным, если быть точным - у него размер 4738 x 1968 x 1708 мм. Колесная база - 2820 мм.

реклама

Внешний вид автомобиля выделяется большой безрамной решеткой и интегрированными фарами, а сзади – спойлером, фонарями сквозного типа и двойными выхлопными трубами. В салоне установлены 12,3-дюймовая ЖК-панель приборов и 14,6-дюймовый сенсорный экран управления. Автомобиль рассчитан на семь мест с компоновкой 2+3+2 и имеет багажник объемом 518 литров.

Что касается технических характеристик, то внедорожник оснащен гибридным двигателем 1,5T и электродвигателем, работающими в паре с E-CVT трансмиссией. Максимально возможная скорость – 180 км/ч. Благодаря аккумулятору от CATL мощностью 22,48 кВт, автомобиль может проехать до 150 км на электричестве и до 1200 км с полной зарядкой. Зарядка до 80% занимает всего 30 минут.



