Последнее время в Беларуси подобные учения проходят регулярно.

В Беларуси началась неожиданная проверка боеготовности армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. В проверке участвуют разные воинские части и подразделения, включая ракетные войска и артиллерию, а также Военно-воздушные силы.

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Первым делом военные будут тренироваться захватывать и обустраивать территории, организовывать охрану и оборону, а затем перейдут к более сложным учебно-боевым заданиям. Все эти действия пройдут на полигонах в Брестской и Гомельской областях. Важно отметить, что в это время военная техника будет перемещаться по обычным, гражданским, дорогам.

Официально о начале проверки заранее не объявляли. Но такие мероприятия в Беларуси проводятся регулярно. Например, последняя такая проверка была в марте, когда военные отрабатывали различные учебно-боевые задачи, включая стрельбу. Еще одна проверка проходила в январе.

Кроме того, в феврале Минобороны Беларуси проверяло готовность территориальной обороны Минска, включая работу военкоматов и организацию народного ополчения. Тогда же министр обороны страны Виктор Хренин выразил мнение о подготовке западных стран к военным действиям против Белоруссии.

Президент страны Александр Лукашенко говорит, что угроза третьей мировой войны реальна, и призывает граждан готовиться к ней как морально, так и стратегически.