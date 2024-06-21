Он может появиться в России до конца года.

Haval начала продажи своего нового кроссовера H6 4 поколения. Эта новинка уже доступна на рынке Китая, и есть шанс, что к концу года она появится и в России. Цена автомобиля в Китае колеблется от 1,3 до 1,6 миллиона рублей. Однако, если H6 доберется до России, его стоимость здесь будет повыше.

В России раньше уже реализовывались первые два поколения H6, но в 2020 году их продажи были остановлены. Новая модель отличается от предыдущих версий внешним видом: у нее появилась новая решетка радиатора и вертикальные светодиодные дневные огни, похожие на те, что у Haval Jolion, другой популярной модели компании. Также обновленный H6 стал немного длиннее – его длина теперь составляет 4703мм, что на 50мм больше, чем у предыдущей модели.

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Внутри автомобиля также произошли изменения: интерьер сделан в новом стиле с большим экраном и ЖК-панелью. Одно из главных нововведений – перемещение коробки передач на руль. Под центральным экраном теперь есть система беспроводной зарядки смартфонов мощностью 50 Вт. А также, также мелочи как подстаканники и дополнительное пространство для хранения вещей.

Что касается движков, то их гамма осталась прежней, но оба мотора стали еще лучше. Базовый двигатель – турбированный, объемом 1,5 литра. Имеет мощность в 181 лошадиную силу. Он работает в паре с семиступенчатой коробкой передач и передним приводом. «Старший» двигатель объемом 2 литра теперь развивает 235 лошадиных сил вместо 211. Как и раньше, кроссоверы будут доступны с передним или полным приводом.

О версии с гибридным двигателем (PHEV) для новой модели пока информации нет. Таким образом, обновленный Haval H6 обещает стать интересным предложением на рынке, особенно если учесть его современный дизайн, улучшенные технические характеристики и новые функции в салоне.