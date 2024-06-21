Румыния закупит 54 артиллерийский установки почти на 1 млрд долларов.

Страны Восточной Европы продолжают активно милитаризироваться с подачи их нынешних благодетелей. Процесс проходит под эгидой защиты собственной территории от "вероятной агрессии" России. Румыния закупает у южнокорейских друзей партию гусеничных самоходок со 155-мм орудиями K9 с звучным названием Thunder (Гром).

Совсем недавно румынское правительство рассказало про начало модернизации более 100 танков TR-85 до версии «M», а теперь можно наблюдать приезд в страну главы Минобороны Южной Кореи. Глава Минобороны Румынии Анджел Тылвэр встретил своего восточного коллегу и провел с Син Вон Сиком важные переговоры о закупке тех самых артсистем. При этом глава Минобороны Республики Корея выразил радость по поводу налаживания с Румынией дружественных отношений и сотрудничества в военной сфере.

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Согласно открытым данным общая сумма сделки приближается к 1 миллиарду долларов и будет включать в себя поставку 54 единиц техники, сопутствующих расходников и первую партию специализированных боеприпасов. В целом в Восточной Европе наблюдается картина, когда их Минобороны закупают военную технику не у традиционного поставщика в лице Германии, а повернулись на Восток и начали сотрудничать с Южной Кореей. Пока основным закупщиком южнокорейской техники остается Польша, куда глава оборонного ведомства РК также намерен прибыть для важных переговоров.