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g1tarist
В Польше запретили работать в такси с иностранными водительскими правами
Отныне без польских водительских прав невозможно предоставлять транспортные услуги.

В Польше с 17 июня ввели новые правила для всех, кто зарабатывает на перевозке пассажиров, например, работая через приложения вроде Uber или Bolt. Теперь, чтобы водить машину и перевозить людей, нужно иметь польские водительские права. Если у водителя будут только иностранные права, то работать таким образом в Польше он не сможет. Это сделали для того, чтобы полиция могла легко проверять, насколько хорошо водитель умеет водить машину, и чтобы уменьшить количество поддельных документов.

Теперь, чтобы начать работать, водителям нужно показать не только свои польские права, но и справку о том, что они не имеют судимостей, а также все бумаги на машину. Эти изменения уже привели к тому, что в Варшаве стало меньше водителей, а цены на поездки подскочили в два раза. Если раньше короткая поездка могла стоить около 20 злотых (~420 рос рублей), то теперь цена может достигать 40–50 злотых (до 1000 российских рублей).

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Вадим Дейна, который ведет YouTube-канал о такси в Польше, говорит, что ситуация для пассажиров стала хуже, потому что стоимость поездок выросла. Также теперь владельцам автопарков сложнее найти водителей, и они активно ищут новых сотрудников.

Многие водители в Польше – это люди из других стран. Например, в одном из сервисов почти треть всех водителей – иностранцы, и для многих из них это первая работа в Польше. Но теперь, чтобы продолжать работать, им придется поменять свои иностранные права на польские, а это может занять несколько месяцев.

Если кто-то будет нарушать эти новые правила, его ждут большие штрафы. Например, за перевозку людей без нужных документов и лицензии можно заплатить до 500 тысяч злотых (более 100 млн российских рублей).

#польша
Источник: abw.by
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