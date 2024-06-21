В данный момент бронетранспортер БТ-3Ф готов к экспорту, но пока не прошел госиспытания.

Российская армия может получить в ближайшем будущем гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, который разрабатывают в Кургане. Боевая машина уже прошла все заводские испытания и получила литеру "О", что говорит о том, что бронетранспортер можно поставлять на экспорт. Об этом сообщает представитель госкорпорации «Ростех», заявляя, что машина готовится к государственным испытаниям.

Работой над новым бронетранспортером для перевозки пехоты в опасных регионах занимается «Курганмашзавод». Первые БТ-3Ф проходили испытания в 2022-м году и в ходе них выявились проблемы, которые и исправлялись в течение последних двух лет. За основу нового БТР взяли производимый предприятием БМП-3Ф, но серьезно переработали боевую машину пехоты и серьезно расширил ее десантное отделение до 12 человек. Кроме расширения ДО там установили новые специальные кресла, которые помогают десанту пережить перегрузки, которые могут возникнуть в результате подрыва на мине или СВУ.

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Стоит отметить, что у бронетранспортера нет серьезного вооружения и боевой модуль, кстати дистанционно управляемый, имеет только пулемет 7,62 или 12,7 мм. Экипаж также сократили до 2 человек, командира-наводчика и механика-водителя. При этом боевая машина способна разгонятся по шоссе до 70 км/ч, а по воде идет со скоростью 10 км/ч. Бронирование БТ-3Ф осталось на уровне взятой в качестве образца БМП-3Ф и не претерпело серьезных изменений.

Пока представители «Ростех» не рассказывают, когда именно и сколько продляться полноценные государственные испытания. Упоминается только, что это начнется именно тогда, когда заключат первый большой контракт на поставку в войска.