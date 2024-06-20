Новые территории были получены в треугольнике Макеевка-Невское-Площанка.

Буквально 19 июня 2024-го года с Краснолиманского направления приходили новости о том, что силы ВСУ предпринимают большое наступление и пытаются пробить российскую оборону. Однако атака была отбита подразделениями ВС РФ и более того, превратилась в контрнаступление уже с российской стороны. В результате украинские военные были вынуждены бросить занимаемые позиции в треугольнике Макеевка-Невское-Площанка и отойти от «серой зоны» почти на 1,5 км.

Российская армия в ходе контратаки смогла занять территорию почти 3 квадратных километра на Краснолиманском направлении и отодвинуть ВСУ почти на 1,5 км на стыке границ ЛНР и ДНР. В украинском наступлении участвовала 3-я бригада Вооруженных сил Украины, на которую Киев всегда возлагал большие надежды. Однако именно представитель этой бригады заявил, что ВСУ не были готовы к тому, что у ВС РФ не только качественное, но и численное преимущество. Именно поэтому и случилось контрнаступление, которое привело к потере украинцами территории в районе Макеевка-Невское-Площанка.

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Одновременно приходят известия с Покровского направления, где российская армия начинает зачистку северной части Новоалександровки и идет севернее данного населенного пункта. Более того подразделения ВС РФ постепенно приближаются к автотрассе Покровское – Константиновка. Именно по этой транспортной артерии идет большой поток снабжения украинской группировки войск на Донбассе и ВСУ будут цепляться за каждый метр до этой трассы. Однако дорога уже находится под прямым огневым контролем ВС РФ и по проходящим там колонам регулярно наносятся артиллерийские удары.