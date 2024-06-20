Биотопливо помогло сильно сократить вредные выбросы в атмосферу.

В Европе нашли способ сделать воздух чище, используя особое топливо – этанол. Это биотопливо в 2023 году помогло сильно сократить вредные выбросы в атмосферу. По сравнению с обычным бензином или дизелем, этанол уменьшил выбросы на 79,1%. Это большой шаг в борьбе за чистую планету.

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Этанол делают из растений, и в Европе уже 12 лет активно используют это топливо. Основную часть этанола производят 20 крупных компаний. Они входят в группу ePURE и дают около 85% всего этанола в Европе.

Исследование показало, что этанол не только уменьшает загрязнение, но и помогает в производстве пищи. Ещё он заменяет нефть и газ, что очень важно для сохранения природы.

В Бразилии этанол уже становится основным топливом. Там из сахарного тростника делают много этанола. Компания Fiat даже создала специальные двигатели, которые работают только на этом топливе. А ещё в Бразилии будут выпускать особые гибридные машины. Они будут ездить на этаноле и электричестве, что ещё больше снизит загрязнение воздуха.

Так что этанол – это не только топливо будущего для Европы, но и для всего мира. Он помогает делать воздух чище и бороться с изменением климата.