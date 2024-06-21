Над сериалом работает таже команда, которая снимала "Игру престолов".

Скоро выйдет новый сериал, который обещает стать настоящим хитом. "Рыцарь Семи Королевств" - так называется новинка, основанная на историях от Джорджа Р. Р. Мартина. Этот сериал расскажет о приключениях рыцаря Дункана и его верного оруженосца Эгга. Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, так что зрителей ждет много интересного, но не долго.

Главные роли в сериале исполнят Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл. Работу над проектом ведет сам Мартин вместе с командой, которая создавала оригинальный сериал "Игра престолов". А значит, новый сериал обещает быть таким же захватывающим и качественным, как и оригинальный сериал.

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Изначально планировалось, что сериал выйдет в конце 2024 года, но теперь его премьера перенесена на следующий год. "Рыцарь Семи Королевств" обещает погрузить зрителей в мир средневековых приключений и подвигов. Это будет интересно не только поклонникам "Игры престолов", но и всем, кто любит захватывающие истории и вообще средневековье в целом.