В виртуальной реальности обучение действительно интереснее.

В последнее время российские школы и университеты активно начали покупать очки виртуальной реальности. По информации, опубликованной в "Ведомостях", за прошлый год они потратили на это более 1,8 миллиарда рублей. Это довольно большая сумма, и она говорит о том, что интерес к новым технологиям в образовании растет.

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За прошлый год было сделано 652 таких покупки. А если посмотреть на текущий год, то уже к началу года было проведено 140 закупок на сумму 374 миллиона рублей. Это показывает, что школы и ВУЗы продолжают активно внедрять технологии виртуальной реальности в учебный процесс. Особенно часто очки виртуальной реальности покупают для кабинетов ОБЖ и специализированных классов, где ученики могут погружаться в виртуальные миры для обучения.

Среди всех брендов, которые предлагают очки виртуальной реальности, российские образовательные учреждения чаще всего выбирают продукцию компаний Pico, Vive и DPVR. Эти бренды предлагают автономные очки виртуальной реальности, которые не требуют подключения к компьютеру или другому устройству. Это делает их очень удобными в использовании в классе, так как ученикам не нужно обладать специальными навыками или дополнительным оборудованием для погружения в виртуальный мир.

Такой интерес к виртуальной реальности в образовании неудивителен. Ведь с помощью VR-технологий можно сделать обучение более интересным и эффективным. Ученики получают возможность "перенестись" в любую эпоху, посетить любую страну или даже планету, не выходя из класса. Это открывает перед образованием новые горизонты и делает процесс обучения более захватывающим и интересным.