Это оказался аналог российского «Ланцета».

Одним из козырей российской армии в зоне проведения СВО был и остается барражирующий боеприпас «Ланцет». Военные используют его для нанесения ударов в так называемой «безопасной зоне», которая находится между зоной куда добивает артиллерия, но куда не прилетит из ОТРК «Искандер» или «Калибр». Однако в этом году украинская сторона начала рассказывать про создание собственного аналога российского дрона-камикадзе и вот на французской выставке Eurosatory 2024 был показан дрон «Булава», который именно так и позиционируется.

Как сообщает западное издание Defence Express украинская версия «Ланцета» получила наименование «Булава» (в некоторых источниках - Mace) и разработано совместно с чехами. По некоторым данным дальность полета составляет около 60 – 70 км с использованием ретрансляторов и до 34 без таковых. Скорость достигает 100 км/ч и автономность 50 минут с массой полезной нагрузки в 3,5 кг. При этом издание указывает, что на выставке показана экспортная версия аппарата, так что характеристики могут быть интереснее.

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«Наведение беспилотника на цель выполняется через оптическую станцию с дневным и ночным тепловизионным каналом. По словам разработчиков, оно может выполняться непосредственно оператором или с помощью системы на основе машинного зрения» - сообщает издание.

Впервые про «Булаву» проговорился в начале 2024-го года глава Минцифры Украины Федеров, а позже беспилотник показали в апреле Зеленскому. Пока нет никакой информации о серийном производстве украинского барражирующего боеприпаса. Однако стоит понимать, что есть большая вероятность, что аппарат станут собирать и выпускать в третьих странах, но в СМИ Украины станут рассказывать про собственное производство. Также уже есть неофициальные свидетельства использования «Булавы» в зоне проведения СВО.