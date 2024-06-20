На территории Украины нет безопасных мест, российские ПВО способны сбивать самолеты ВСУ в любой точке страны.

Близится срок передачи Украине обещанных еще в прошлом году истребителей F-16, которые прибудут из европейских стран, пилоты к которым усердно обучаются в Румынии и США. Однако американская пресса сомневается в эффективности переданной техники и заявляет, что российские системы ПВО способны поразить истребители почти на всей территории Украины. В частности, об этом пишет издание Forbes, рассказывающее, что все самолеты, приближающиеся на дистанцию 100 – 150 км к границе РФ автоматически попадают в зону покрытия ЗРК ВС РФ.

Стоит отметить, что украинское правительство делает большую ставку на поставляемые с запада самолёты, которые должны стать основой мобильного воздушного ПВО, способного работать по российским СУ-34, а в идеале и по стратегическим бомбардировщикам. Однако, как пишут в журнале, если украинский самолет поднимется на большую высоту, то его быстро выявят РЛС российских ЗРК и туда полетят ЗУР. При этом для полноценной работы ракет «воздух – воздух» AIM-120 необходима именно, что большая высота. От этого зависит насколько далеко полетит эта ракета. Особенно в западной прессе опасаются российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые стоят вдоль всей границы.

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Тут стоит отметить, что вполне вероятно, американские самолеты будут использовать не для работы по российским самолетам, а в качестве воздушных платформ для ракет типа SCALP-EG или Storm Shadow. В этом случае высота требуется не то чтобы большая, и как все видят на практике, самолеты с такими ракетами успешно выполняют пуски с малых высот. В любом случае, «Форбс» отмечает, что как только F-16 окажутся на Украине, то ВСУ станет их терять в процессе выполнения боевых вылетов. При этом западные журналисты забывают про наличие у ВКС РФ истребителей Су-35 и перехватчиков МиГ-31, которые также имеют сбитые украинские самолеты на своем счету.