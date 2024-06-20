С 21 июня в Иране начнется публичное использование национальной криптовалюты Ирана.

С 21 июня в Иране начнется новая эра в мире денег. Жители страны смогут пользоваться цифровым риалом - это особый вид денег, которые можно будет использовать через интернет. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Центральный банк Ирана.

Первыми, кто опробует новинку, станут жители острова Киш. Это курортное место, где люди смогут покупать товары и отправлять деньги друзьям с помощью специальных программ на телефоне. Для этого будут использоваться QR-коды - такие же, как в магазинах, когда вы сканируете товары на кассе.

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Эта идея не вчера появилась. Уже с апреля 2022 года в Иране тестировали цифровой риал. Перед этим, три года шли разработки и подготовка. А еще раньше, в 2019 году, в Иране разрешили заниматься майнингом криптовалют - это когда компьютеры "добывают" новые цифровые деньги.

Главная цель новой системы довольно проста - сделать так, чтобы людям было удобнее совершать покупки и переводы. Не нужно будет носить с собой наличные или пользоваться банковскими картами.

Пока что это только начало. После того как на острове Киш все пройдет успешно, цифровой риал появится и в других частях Ирана. В этом эксперименте участвуют крупные иранские банки, которые помогают проверить, как все работает.

Так что, совсем скоро в Иране начнется новая страница в истории денег. Жители страны смогут пользоваться современными технологиями для своих ежедневных нужд.