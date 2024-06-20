Официальное письмо с предложением поступило главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Депутат Владислав Даванков предложил создать в России "электросамокатную полицию". Это специальное подразделение будет следить за порядком на дорогах в больших городах, где много электросамокатов и других личных транспортных средств. Они следить за тем, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, как это делает, например, водная полиция.

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Даванков говорит, что многие жители Москвы не рады электросамокатам. По его словам, 73% москвичей относятся к ним негативно, а 49% даже хотели бы их запретить. Главная причина недовольства - это безопасность. 66% опрошенных считают, что курьеры на электросамокатах и электровелосипедах угрожают безопасности пешеходов. Ещё 55% уверены, что такие средства передвижения опасны не только для пешеходов, но и для автомобилей.

"Электросамокатная полиция" будет патрулировать улицы, следить за тем, чтобы водители соблюдали скоростной режим, не игнорировали светофоры и знаки, а также не вели себя опасно на дороге. Они также будут следить за тем, чтобы электросамокаты не мешали людям, не бросали их где попало.

Если идея будет одобрена, такие полицейские появятся в Москве и других крупных городах России. Они будут регулярно патрулировать популярные места, чтобы все чувствовали себя в безопасности.

Также недавно был запущен специальный Telegram-бот, куда можно жаловаться на нарушителей правил использования электросамокатов. Этот бот работает в 87 городах России и в Минске.